Эксперт: переговоры Путина и Байдена могут стать основой компромисса по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Заявления по итогам онлайн-встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могут указывать на наличие некоего компромисса по ситуации вокруг Украины, однако ответ на вопрос о том, удалось ли в результате переговоров достичь деэскалации, пока до конца не ясен. Такое мнение выразила корреспондент ТАСС во вторник профессор, председатель кафедры политологии Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартен.

"Я не думаю, что сейчас уже можно говорить о том, произойдет ли деэскалация, президенту Путину нравится быть непредсказуемым. Но на основе сообщений об итогах виртуальной встречи Байдена и Путина у меня возникает вопрос: не может ли быть тут компромисса? НАТО, как говорит Байден, не позволит России иметь голос в вопросе вступления, но может пообещать, что члены альянса не будут передавать наступательные системы вооружений Украине, как требовал Путин, "в текущих обстоятельствах". Это может частично смягчить российские озабоченности в стратегической сфере, в то же время оставить дверь открытой для предоставления Украине западных вооружений, если Россия начнет вторжение", - сказала она.

Президенты России и США провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.