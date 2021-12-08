СМИ: Минздрав Испании планирует ввести запрет на курение в автомобилях

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании завершило работу над всеобъемлющим планом, направленным на борьбу с потреблением табачной продукции. Об этом сообщило в среду агентство EFE .

По его информации, правительство королевства задерживается в выполнении своих обязательств по борьбе с курением, поскольку должно было сконцентрировать усилия на сдерживании распространения нового коронавируса. Теперь власти решили одобрить план, чтобы наверстать упущенное время. Среди мер, которые подготовило ведомство, значится запрет на курение в частных транспортных средствах.

Так, до 2023 года будет предложено создать больше пространств, свободных от табачного дыма, что также будет распространяться на электронные сигареты. В частности, речь может идти о террасах баров и ресторанов. В соответствии с планом "Испания планирует достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения цели относительного сокращения потребления табака на 30% к 2025 году" по сравнению с данными 2010 года. Для достижения этой цели власти также хотят повысить налоги на новые табачные изделия.

По данным опросов, около 20% испанцев старше 15 лет курят на ежедневной основе. В 2014 году данный показатель составлял 23%.