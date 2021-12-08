Самые популярные запросы в Google в 2021 году касались здоровья

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пользователи поисковой системы Google в 2021 чаще всего обращались к сервису с запросами, связанными со здоровьем. Такие данные приводятся в опубликованном в среду отчете Google за прошедшие 12 месяцев.

По его данным, частота запросов "как восстановиться" и "как позаботиться о своем душевном здоровье" превысила показатели всех предыдущих лет. Пользователи также активно интересовались темой вакцинации, вводя в строку поиска фразы "вакцина от коронавируса", "тестирование на COVID-19" и "вакцины от COVID рядом со мной".

При этом, согласно статистике сервисов Google, "вакцина от коронавируса" вошла в топ-5 запросов в категории "Новости" во всем мире. Первое место в этой рубрике заняли вопросы о ситуации в Афганистане.

Пользователи из России, по данным поисковика, пристально следили за крупными спортивными событиями - больше всего их интересовали чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио, Евровидение и чемпионат мира по хоккею. Еще одной популярной темой в 2021 году стало учреждение Дня Отца, который впервые праздновался 17 октября.

Запросы о культуре у россиян чаще всего были связаны с выставками произведений Врубеля, Уорхола и Фалька, а также экспозицией "Мир тела". Как и у зарубежных пользователей, одной из самых популярных книг в строке поиска стал роман американского фантаста Фрэнка Герберта "Дюна", который был вновь экранизирован в этом году.

Помимо этого, пользователи из РФ хотели знать, что такое симпл-димпл, поп-ит, Clubhouse, феминизм, эквайринг и ПЦР-тест.