В ОП РФ надеются на достижение общественного консенсуса по проектам о QR-кодах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ утвердила заключение по итогам так называемого нулевого чтения (общественной экспертизы) законопроектов об использовании QR-кодов и надеется на достижение общественного консенсуса по реализации этих мер. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Наш итоговый документ поддержан абсолютным большинством голосов членов Общественной палаты. Конечно, есть среди нас и те, кто голосовал против, и воздержался. Такой результат нашего голосования отражает различные точки зрения, имеющиеся сегодня в обществе по данному вопросу", - приводятся слова Михеевой в Telegram-канале ОП.

По ее словам, палата в ходе обсуждения законопроектов "предоставила возможность высказать свои позиции и аргументы экспертам из самых разных областей: врачам, юристам, представителям социально ориентированных НКО, сообществ пациентов, специалистам по IT-безопасности".

"Отдельно мы отмечаем, что реализация предусмотренных законопроектами мер должна проводиться по результатам всесторонней оценки их возможных последствий для всех сфер общественных отношений - не только для сферы противоэпидемической работы. Мы считаем своим приоритетом организацию диалога между группами граждан с разными мировоззренческими позициями относительно использования двухмерных штриховых кодов и надеемся на достижение общественного консенсуса по данному вопросу", - отметила секретарь ОП.

Михеева также призвала к консолидации все гражданское общество. "В это тяжелое время, когда число новых заболеваний продолжает внушать тревогу, крайне опасно разбивать общество на противоположные группы. Уверена, все без исключения участники общественной дискуссии стремятся к тому, чтобы страна как можно скорее вернулась к нормальной жизни", - заключила она.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.