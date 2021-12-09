Путин отметил вклад РФПИ в привлечение инвестиций и продвижение вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) внес существенный вклад в привлечение капитала в российскую экономику, а также в разработку и продвижение вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля поздравлении президента РФ Владимира Путина по случаю 10-летия фонда.

"Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что медицина и поддержка ведущих отечественных фармацевтических компаний относятся к числу основных приоритетов работы РФПИ, что "особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции". Значимые достижения фонда в этой сфере стали возможны благодаря профессионализму и опыту его сотрудников, грамотным управленческим и коммерческим решениям, заметил глава государства.

В целом, по словам Путина, РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров, "очень многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику". "Проекты, в реализации которых фонд принимает участие, способствуют развитию и внедрению передовых технологий, совершенствованию промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры, повышению качества жизни людей", - отметил президент. Он выразил надежду, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию страны, "будет и впредь столь же эффективна".

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, с 2011 года осуществляющий прямые инвестиции в российскую экономику совместно с ведущими зарубежными инвесторами. Объем вложений за 10 лет работы фонда составил более 2,1 трлн рублей.