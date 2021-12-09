Мурашко: период спада заболеваемости нужно использовать для вакцинации от ковида

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Время спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией нужно использовать для вакцинации и ревакцинации от нее. Об этом в четверг журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Пермь.

"Население активно идет на вакцинацию. Хочу обратиться к гражданам, что когда идет спад заболеваемости, а сегодня в Пермском крае есть значительное уменьшение числа заболевших, это не значит, что нужно успокоиться, это значит, что сегодня нужно всем тем, кто не привился, или еще не прошел ревакцинацию, обязательно прийти, спустя 6 месяцев после первичной вакцинации, сделать повторную прививку и защитить себя", - сказал он.

Глава Минздрава также отметил, что очень важно защитить от коронавируса пожилых людей и детское население. "Риски в том числе и для детей, дети подчас являются риском для людей старшего возраста, поскольку более активно коммуницируют. И мы видим, что в Пермском крае сегодня заболеваемость сместилась в сторону детского и подросткового населения. Поэтому защитить детское население - это наша обязанность", - отметил он, добавив, что объемы вакцинации от ковида среди пожилых в Пермском регионе недостаточны.

"Те, кто достиг возраста 60 лет и старше, помните, пожалуйста, о персональном риске для себя. Это элемент сохранения жизни и сделать прививку от коронавируса и от гриппа - это для каждого защита на те ближайшие [зимние] месяцы, которые предстоят. Мы сегодня видим, что <...> в возрасте старше 70 лет женщины болеют в абсолютном количестве больше", - заключил министр.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 925 806 случаев заражения, выздоровел 8 637 861 человек, умерли 286 004. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.