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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Красный Крест положительно оценил меры Минска по оказанию гуманитарной помощи мигрантам

На встрече состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях взаимодействия республики и МККК, включая подготовку плана сотрудничества белорусских госорганов и организаций с комитетом на 2022 год

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) высоко оценивают действия Белоруссии при оказании гуманитарной помощи мигрантам, которые через территорию республики пытаются въехать в страны ЕС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД республики по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Алейника с главой Региональной делегации МККК в Белоруссии России и Молдавии Ихтияром Аслановым.

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"Алейник проинформировал собеседника о подходах Беларуси в отношении миграционной ситуации на западной границе страны, в том числе по вопросу оказания гуманитарной помощи по линии МККК. Асланов положительно оценил принимаемые Беларусью меры, особо выделил работу Белорусского общества Красного Креста", - говорится в сообщении МИД.

На встрече состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях взаимодействия Беларуси и МККК, включая подготовку плана сотрудничества белорусских государственных органов и организаций с комитетом на 2022 год.

Теги
БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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