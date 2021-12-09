Иракские власти опровергли информацию о намерении запретить TikTok

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство коммуникации Ирака не собирается блокировать на территории республики китайскую социальную сеть TikTok. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь ведомства Раад аль-Машхадани.

"Некоторые спутниковые телеканалы, информационные агентства и социальные сети распространяли сообщения о намерении министерства [коммуникации] заблокировать соцсеть TikTok. Эти сообщения не соответствуют действительности", - цитирует аль-Машхадани иракское информагентство INA. Чиновник подчеркнул, что в настоящее время процедуры по "блокировке какого-либо сайта или соцсети на проводятся".

Раад аль-Машхадани пояснил, что блокировка определенного ресурса осуществляется по требованию Совета министров (правительство) или Совета представителей (парламент). После получения соответствующего указания министерство готовит план действий, исследует вопрос, а затем направляет документы на рассмотрение в парламент.

7 декабря новостной портал Mawazin news со ссылкой на собственный источник сообщил, что комиссия по СМИ и коммуникациям республики обсуждает возможную блокировку соцсети TikTok. Утверждалось, что комиссию не устраивает тот факт, что TikTok не учитывает вкусы иракской публики, а также распространяет непристойный контент, который не подходит для определенных возрастных групп.

Власти страны неоднократно блокировали различные социальные сети, а также доступ в интернет, однако происходило это во время акций протеста в конце 2019 года, когда тысячи иракцев выходили на улицы городов из-за ухудшения условий жизни, высокого уровня безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождались насилием и беспорядками. Все ограничения были сняты по мере того, как волнения пошли на спад.