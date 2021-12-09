Школы Калмыкии с 13 декабря возобновят работу после карантина из-за вспышки гриппа и ОРВИ

ЭЛИСТА, 9 декабря. /ТАСС/. Школы и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Калмыкии возобновят работу с 13 декабря после карантина из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал в четверг глава Роспотребнадзора по республике, главный государственный санитарный врач по Калмыкии Джангар Санджиев.

В Калмыкии с 1 декабря ввели карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Занятия в школах и ссузах на время карантина проходили в дистанционном или удаленном режиме.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) с 13 декабря, введенные постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия в части приостановления учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях школьного и среднего профессионального и дополнительного образования всех типов и форм собственности, а также ограничительных мероприятий в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты", - говорится в документе.

Отмена ограничений объясняется тем, что в Калмыкии по итогам 49-й недели года, несмотря на продолжающееся превышение эпидпорогов, отмечено существенное снижение темпов прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе среди детей. За три дня текущей 50-й недели в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели наблюдается дальнейшее снижение заболеваемости как по совокупному населению (по республике - в 2,7, по Элисте - в 2,9 раза), так и среди детей (соответственно в 3,3 и 3,5 раза).

В постановлении уточняется, что угроза повторного эпидемического подъема заболеваемости сохраняется, поэтому в регионе продолжатся профилактические мероприятия. Будет обеспечена готовность к перепрофилированию стационаров для госпитализации больных гриппом и ОРВИ, приняты меры по обеспечению неснижаемого запаса противовирусных препаратов, медикаментов и оборудования, иммунизации населения.