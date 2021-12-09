Комитет Думы вместе с правозащитниками изучит практику применения закона об иноагентах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений готов изучить практику применения закона об иностранных агентах вместе с Минюстом, правозащитниками и общественниками. Об этом ТАСС в четверг заявила глава комитета Ольга Тимофеева.

QR-коды и законы о СМИ-иноагентах. О чем говорил Путин на заседании СПЧ

В четверг президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что законодательство о СМИ-иноагентах нуждается в обсуждении с профессиональным сообществом. Об этом он сказал на заседании СПЧ, комментируя несовершенства этого нормативного акта, на которые указал председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

"Вопрос об иноагентах снова в повестке. Сегодня его поставили правозащитники на встрече с президентом страны. <...> Мы согласны, что дискуссию надо переводить в строго правовую форму. Вместе с коллегами из СПЧ, Минюста, комитета [Госдумы] по информационной политике, СМИ и общественниками изучим правоприменительную практику, как работают механизмы, нет ли перекосов. Но во главе мы, прежде всего, ставим интересы своих избирателей и своей страны", - сказала Тимофеева.

При этом она отметила, что президент на заседании СПЧ справедливо напомнил, что принятие норм об иноагентах стало ответной мерой. "Да, мы вводили законодательство об иноагентах, когда к нашим СМИ стали применять жесткие меры за рубежом. И мы стоим на той позиции, что должны защищать в первую очередь интересы нашего государства и наших людей", - сказала она.

"Это просто маркировка, что ты получаешь деньги из-за рубежа", - считает депутат. "На сегодняшний день, по данным Минюста, в реестре иноагентов 75 некоммерческих организаций, 103 СМИ из десятков тысяч, которые работают в России. Всего 3 незарегистрированных общественных объединения", - добавила она.