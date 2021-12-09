Члены СПЧ обсудили с Путиным исчезновение Дня памяти жертв Холокоста из школ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тема исчезновения Международного дня памяти жертв Холокоста из календаря образовательных событий поднималась на встрече членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с главой государства Владимиром Путиным, он отреагировал на исчезновение этой даты негативно и с недоумением. Об этом ТАСС сообщил член Совета Александр Брод.

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"Николай Сванидзе и Александр Асмолов (члены СПЧ - прим. ТАСС) затронули тему исключения из календаря образовательных событий министерством просвещения даты 27 января - Дня памяти жертв Холокоста. Президент сказал, что он удивлен, и оценил исчезновение этой даты негативно. Он с недоумением воспринял, что эта дата исчезла. Я думаю, что будет поручение по этому вопросу", - отметил Брод.

В календаре образовательных событий обозначены важные даты, приуроченные к государственным и национальным праздникам, а также к памятным дням и событиям в области истории, науки и культуры с целью приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности.