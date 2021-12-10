ОП с начала года получила почти 55 тыс. обращений от граждан

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ с января 2021 года получила свыше 54 тыс. обращений от граждан, большинство из них поступили по законодательным инициативам об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Об этом говорится в проекте доклада ОП о состоянии гражданского общества в РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

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"С 15 ноября по 30 ноября 2021 года в Общественную палату поступило 39 978 обращений от граждан, связанных с обсуждением законопроекта по введению сертификатов для привитых и переболевших COVID-19 граждан", - говорится в документе.

В палате добавили, что всего с января в палату поступило 54 тыс. 39 обращений от граждан. "В 2021 году значительная часть обращений была также посвящена вопросам развития социальной сферы в части здравоохранения, образования и социального обеспечения, проблемам безопасности и охраны правопорядка", - отмечается в докладе.

Другая важная тема обращений, как рассказали в ОП, - реализация и защита жилищных прав. "Здесь речь шла о потере, отсутствии или лишении жилья, расселении из ветхого и аварийного жилого фонда, обеспечении жильем детей, оставшихся без попечения родителей. По-прежнему остаются актуальными жалобы, связанные с целым комплексом проблем в сфере ЖКХ, ростом тарифов и цен, падением качества услуг, газификацией сел", - заключили в палате.