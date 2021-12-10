Чернышенко заявил, что более 5,5 тыс. мероприятий прошли в России в рамках Года науки

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Год науки и технологий в России привлек почти 11 миллионов человек в рамках более 5,5 тыс. мероприятий. Об этом в пятницу на Конгрессе молодых ученых сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Год получился насыщенным. По стране у нас всего прошло 5,5 тыс. мероприятий, которые мы только идентифицировали в плане. Я уверен, что их было гораздо больше. Они привлекли огромную аудиторию. Почти 11 млн участников - это, в основном, студенты и молодые ученые", - сказал Чернышенко.

Все 85 регионов страны были вовлечены в организацию этих мероприятий, отметил он.

Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Ожидается, что форум объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.