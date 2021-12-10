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Стрельба в МФЦ в Москве

Москалькова считает, что нужно усилить контроль за оружием при переезде его владельцев

Так она прокомментировала стрельбу в МФЦ "Рязанский"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Контроль за оружием при смене места жительства его владельцев следует усилить. Такое мнение высказала журналистам в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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"Очень важно усилить контроль за движением оружия, когда человек перемещается из одного места жительства в другое", - сказала она, комментируя ЧП в МФЦ "Рязанский".

В минувший вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Он признал вину в содеянном и заявил, что совершил преступление из-за требования надеть маску на входе в МФЦ. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве, в настоящее время задержанному предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаСтрельба в МФЦ в Москве
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