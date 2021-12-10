В СПЧ считают, что длительность встречи с Путиным была обусловлена важностью вопросов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти пятичасовое общение президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг свидетельствует о важности поднимавшихся на этой встрече вопросов. Такое мнение высказала в пятницу заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора на пресс-конференции по итогам разговора с президентом.

"Встреча проходила вчера почти пять часов, что показывает важность обсуждения с главой государства тех вопросов, которые ставит перед нами актуальная проблематика жизни, конечно, социальный блок вопросов оказывается на одном из ключевых мест", - сказала Киркора. Она напомнила, что на встрече в том числе обсуждались вопросы, связанные с QR-кодами, вакцинацией, возможностью оказания дополнительной помощи бездомным. "Вопросы были очень горячие и актуальные, связанные с законом о профилактике семейно-бытового насилия. Президент достаточно внимательно отреагировал на выступление по этой тематике", - отметила Киркора.

Член СПЧ Марина Ахмедова, которая говорила на встрече о медицинской помощи бездомным, подчеркнула, что довольна результатами общения. "Я довольна, потому что Владимир Владимирович [Путин], отвечая на предложение открыть больницы для бездомных в Москве и других крупных городах, подобрал очень правильные слова. Он сказал о том, что не нужно вдаваться в причины, по которым люди оказались на улице, они могут быть разные. Нужно им помочь", - сказала Ахмедова.

Член СПЧ Сергей Цыпленков при этом отметил, что в России зачастую сложно решить некоторые вопросы до обращения к главе государства. "Мы говорили вчера пять часов и этого было мало. Расстроен я тем, что слишком часто по разным вопросам нам надо достучаться до президента. Это действительно очень сильно расстраивает", - сказал Цыпленков.

"Надеюсь, что тот сигнал и те слова, возможные решения, которые последуют после нашей встречи, дадут нам возможность продвинуться вперед", - добавил Цыпленков, который поднимал на встрече вопросы, связанные с экологией, в том числе высказал идею запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях.