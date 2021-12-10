Постпредство РФ уверено, что ОБСЕ по СМИ будет контролировать вопрос о судьбе Ассанжа

ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Российское постоянное представительство при ОБСЕ назвало в пятницу решение британского суда по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа в США печальной новостью и ожидает, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру будет держать этот вопрос на плотном контроле.

"Печальная новость в День прав человека для всех тех, кто искренне выступает за их защиту. Сегодня высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США по делу об экстрадиции Ассанжа. Уверены, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ должен держать этот вопрос на плотном контроле", - говорится в заявлении постпредства России в Twitter.