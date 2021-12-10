В Чечне участниками программы "Пушкинская карта" стали более 60 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Участниками программы "Пушкинская карта" в Чечне стали более 60 тыс. человек и 10 ведущих учреждений культуры и искусства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"В проекте "Пушкинская карта" принимают участие 10 ведущих учреждений культуры. Обладателями карты стали уже 60 тыс. человек. В основном - школьники и студенты. Всего в рамках программы проведено 111 мероприятий", - отметили в пресс-службе.

По последним данным, суммарно всеми учреждениями было продано 251 777 билетов после старта. "Для расширения участия Чеченской Республики в программе "Пушкинская карта" планируется подключить в 2022 году 9 государственных и муниципальных музеев и театрально-концертных учреждений", - добавили в ведомстве.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.