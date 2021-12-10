Около половины жителей Кубани сделали прививку от коронавируса

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Более 2,679 млн жителей Краснодарского края прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Полностью прошли вакцинацию от коронавируса 2 679 048 жителей. За истекшие сутки получили прививку 13 917 человек. План иммунизации населения выполнен на 74%", - приводит пресс-служба слова заведующей организационно-методическим отделом, врача-инфекциониста краевой специализированной клинической инфекционной больницы Елены Палиевой.

Как отметили в пресс-службе, в ходе брифинга Палиева сообщила, что на Кубани пока не зарегистрировано случаев заражения штаммом "омикрон", который вызвал беспокойство ВОЗ.

"Елена Палиева акцентировала, что вакцинация - самый действенный способ защититься от коронавируса. Она обратила внимание, что вакцина разрабатывалась для того, чтобы вызывать выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям", - отметили в пресс-службе.

Всего, по данным последней переписи населения, в Краснодарском крае численность населения составляла 5,6 млн человек, 3 млн из которых проживают в городах, остальные - в сельской местности.

О ситуации в регионе

С конца ноября в регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели не вакцинированных от коронавируса или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России: в летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.

За весь период пандемии в Краснодарском крае было подтверждено более 106 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 81 тыс. человек уже выздоровели, 9,2 тыс. пациентов умерли.