Экспедиция "Страна энтузиастов" поможет Ростуризму собрать информацию для путешественников

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экспедиция "Страна энтузиастов", участники которой проехали более 25 тыс. км по регионам России, поможет Ростуризму использовать полученные данные о состоянии дорог и инфраструктуры в стране для формирования предложений любителям автопутешестий. Об этом сообщили в пятницу организаторы экспедиции.

"Важная миссия экспедиции - способствовать развитию автомобильного туризма, своим примером в очередной раз доказать, что можно забираться даже в дальние уголки России на обычных автомобилях без какой-либо специальной подготовки, используя обычные шины и доступные любому технические жидкости. В ходе экспедиции будет собрана актуальная информация по состоянию дорог и придорожной инфраструктуре, которая поможет специалистам агентства Ростуризм сформировать новые и скорректировать существующие предложения для автомобильных путешественников", - рассказали организаторы.

Экспедиция стартовала 12 октября 2021 года в Магадане и финишировала 30 ноября 2021 года в районе города Никель на Кольском полуострове, у границы с Норвегией. Автором проекта является тележурналист и путешественник Андрей Леонтьев, экспедицию организовала компания LAV-Racing при поддержке Ростуризма. Участники экспедиции проехали 25,5 тыс. км по 40 регионам России, причем более 6 тыс. км пришлось на гравийные и грунтовые дороги.

"Мы еще раз убедились, что Россия - это уникальная площадка для автомобильных путешествий, а Усинский и Чуйский тракты, трассы Колыма и Кола можно отнести к красивейшим дорогам мира, путешествуя по которым, в течение одного дня можно оказаться в разных климатических зонах и познакомиться с разными культурами, а общее состояние дорог позволяет забраться на обычном автомобиле без специальной подготовки и на Полюс холода, и в жару калмыцких степей, на дагестанские перевалы, и в тундру Ямала", - говорится в сообщении.

Автор проекта Андрей Леонтьев отмечает, что одна из задач экспедиции - познакомиться с неравнодушными людьми, которые стараются сделать жизнь своих сограждан лучше и полнее, заняты созидательным трудом.

"Это - современные пассионарии, энтузиасты, те, кто может заразить своей позитивной энергией других, и мы не просто будем знакомить с ними нашу аудиторию, но и хотим получить некий собирательный образ позитивной страны. В основном это - простые люди, живущие в селах и маленьких городах", - цитируют Леонтьева организаторы экспедиции.