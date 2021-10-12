Участники проекта "Страна энтузиастов" начали автопробег по 40 регионам России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Участники автомобильной экспедиции "Страна Энтузиастов" начали автопробег в Магадане и намерены за 50 дней посетить 40 регионов России, рассказывая об их жителях и особенностях автопутешествия по отдаленным уголкам страны. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе команды LAV Racing, которая является организатором проекта.

"Из Магадана стартовала автомобильная экспедиция "Страна Энтузиастов". Участники экспедиции на трех автомобилях отправились с берега Охотского моря, чтобы, проделав за 50 дней путь в 25 тыс. км через 40 регионов России <...> увидеть воды Баренцева моря. В планах экспедиции - финишировать 1 декабря на Кольском Полуострове на границе с Норвегией", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснил организатор проекта Андрей Леонтьев, слова которого приводятся в сообщении, у экспедиции несколько задач. Одна из главных - познакомиться с людьми, которые стараются сделать свою жизнь и жизнь других лучше. "Мы не просто будем знакомить с ними нашу аудиторию, но и хотим получить некий собирательный образ позитивной страны. В основном это простые люди, живущие в селах и маленьких городах" - сказал Леонтьев.

Еще одна цель - способствовать развитию автомобильного туризма. Во время экспедиции соберут актуальную информацию по состоянию дорог и придорожной инфраструктуре, которая поможет специалистам Ростуризма сформировать новые и скорректировать существующие предложения для автомобильных путешественников, говорится в сообщении.

Организатором проекта выступила команда LAV Racing, создателем которой является Андрей Леонтьев - телепродюсер, путешественник и автогонщик. Команда уже совершила более 50 путешествий и экспедиций по России, включая регионы Арктики и Крайнего Севера, и сняла более 500 телепрограмм и документальных фильмов, посвященных теме автомобильных путешествий.