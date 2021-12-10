Около 45% жителей Приморья привились первым компонентом вакцины против COVID-19

ТАСС, 10 декабря. Более 800 тыс. жителей в Приморском крае привились первым компонентом вакцины против коронавируса, сообщил ТАСС в пятницу губернатор региона Олег Кожемяко.

"У нас более 800 тыс. провакцинировалось первой вакциной, это более 45% от населения и 70% от тех, кому нужно привиться", - сказал он в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".

Он отметил, что в регионе вводится система поощрений для увеличения числа вакцинированных.

"Люди сами понимают, что это [вакцинация] единственный способ, чтобы избежать тех заболеваний, которые сегодня, к сожалению, пока есть у нас в стране и также в Приморском крае", - добавил он.

В регионе обязательная вакцинация введена для граждан, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, в торговле, сфере общественного питания и других. Ранее вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что можно говорить о сокращении темпов роста заболеваемости в ДФО. Однако, подчеркивал он, полный курс вакцинации прошли 59,1% жителей Дальнего Востока, которые подлежат иммунизации, среди регионов, которые не достигли среднероссийских значений вакцинации, назывались Хабаровский край (47,7%), Еврейская автономная область (50,2%) и Приморский край (52,6%).

О форуме

Форум "Сделано в России" проводится с 2012 года. За это время он приобрел статус ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Его основные задачи - определить актуальные тренды развития экспорта, продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортерам.

Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы по экспортной тематике, онлайн-обсуждения с зарубежными и региональными партнерами по вопросам максимального снятия барьеров для экспорта и развития бизнеса. Часть форума посвящена мастер-классам для экспортеров и вебинарам о мерах государственной поддержки.