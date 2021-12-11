Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией обсудят на международном медицинском форуме в Уфе

"В ходе пленарного заседания будут подняты и обсуждены вопросы укрепления материально-технической базы инфраструктуры для оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни". Своими лучшими практиками поделятся и обменяются такие страны как Беларусь, Казахстан, Израиль, а также регионы России - Челябинск, Белгород и Оренбург", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов и другие. Планируется, что по видеосвязи к обсуждению вопросов на форуме подключатся министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, главный врач городской клинической больницы № 40 в Москве Денис Проценко и другие.

Кроме того, в рамках форума состоится телемост с торжественного запуска строительства медицинских госпиталей в городах Сибае и Туймазы, а также включения со строительства клиник в Белгородской и Челябинской областях. Также пройдет выставка "Башкортостан против COVID-19", которая расскажет об этапах противодействия угрозам пандемии в регионе.

Онлайн-трансляция пленарного заседания будет доступна на сайте.