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Пандемия COVID-19

В Сингапуре отметили самый низкий за три месяца рост числа инфицированных коронавирусом

По информации Минздрава страны, за последние 28 дней были инфицированы свыше 48,8 тыс. человек, однако почти в 99% случаях заболевания протекают бессимптомно или же в легкой форме

СИНГАПУР, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о 454 новых случаях коронавируса за минувшие сутки, что стало самым низким показателем за последние три месяца. Более того, как свидетельствуют данные Минздрава, с начала декабря этот показатель не превышает психологически важную для страны отметку в тысячу случаев.

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Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, за последние 28 дней были инфицированы свыше 48,8 тыс. человек, однако почти в 99% случаях заболевания протекают бессимптомно или же в легкой форме, когда не требуется госпитализация. При этом только 0,2% из общего числа поступивших в больницы с коронавирусом находились в реанимации, еще 0,2% умерли.

Местные эксперты с осторожностью отмечают, что Сингапур постепенно выходит из начавшейся в августе самой мощной волны коронавируса, когда в стране начали снимать социальные ограничения. Если до того момента суточный рост инфицированных составлял несколько десятков человек в сутки, то потом наблюдался стремительный рост, пиковые значения которого в конце октября превышали 5,3 тыс.

Уровень вакцинации

Сингапур вошел в число мировых лидеров по объему вакцинации населения. На сегодняшний день полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей, или 96% от тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья может быть вакцинирован. Кроме того, Минздрав в пятницу объявил, что экспертная комиссия одобрила использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. "Вакцинациция начнется сразу же после поставок препаратов в страну", - говорится в сообщении ведомства. Кроме Pfizer-BioNTech в государственный программе применяются также Moderna и Sinovac.

Жизнь с коронавирусом

Примерно полгода назад власти Сингапура окончательно отказались от политики нулевой толерантности к вирусу, признав необходимость строить жизнь с учетом COVID-19. Одним из главных условий был назван широкий охват населения вакцинами. Уже к августу примерно 80% всех жителей страны получили обе дозы препаратов. После этого правительство приступило к постепенному снятию ограничений.

Тогда было объявлено, что питаться в кафе и ресторанах, заниматься в спортивных залах можно только при наличии двух вакцин. Потом невакцинированным жителям запретили входить в крупные торговые центры, кроме продовольственных магазинов и аптек, посещать кинотеатры, большинство концертных площадок, а сейчас уже ходить в гости, собираться компаниями. С января будущего года выйти на работу смогут только те, кто прошел полный курс иммунизации, имеет медотвод или же перенес коронавирусную инфекцию за последние 270 дней. В противном случае сотрудники должны делать ПЦР-тесты за свой счет, более того, работодатель сможет отправлять таких сотрудников в неоплачиваемые отпуска и даже увольнять.

Кроме того, с 8 декабря правительство отметило бесплатное лечение от заболеваний, вызываемых коронавирусом, для жителей, которые отказываются вакцинироваться. Но на субсидии по-прежнему смогут рассчитывать дети до 12 лет и тем, кому вакцина противопоказана по медицинским показаниям. Как пояснил министр здравоохранения Он Е Кун, подобные меры связаны с тем, что именно на невакцинированных приходится основная доля пациентов, которым нужно дорогостоящее лечение, места в палатах интенсивной терапии, уход персонала и прочее. И именно за счет них система здравоохранения Сингапура в последнее время подвергается тяжелейшей нагрузке.

Минздрав для более наглядного примера опубликовал средний чек на лечение от коронавируса в Сингапуре. При неблагоприятном развитии ситуации, когда человек попадает в реанимацию, средний счет составит примерно $18,5 тыс. Сюда входит непосредственно пребывание в палате интенсивной терапии, использование специального оборудования, курс антиковидной терапии. Но граждане и иностранцы, имеющие статус постоянного жителя, смогут воспользоваться накопительной системой социального страхования, в таком случае сумма сократится до $1,5 тыс. - $3 тыс.

Открытие границ

Важным шагом в переходе от пандемии к эндемии коронавируса в Сингапуре считают восстановление международных поездок. Начиная с сентября власти запустили так называемые коридоры для вакцинированных путешественников, которые позволяют въезжать в страну без обязательного нахождения на карантине. Среди главных требований - вакцины, одобренные Всемирной организации здравоохранения, ПЦР-тесты. Правда, недавно из-за появления омикрон-штамма власти обязали прибывающих путешественников в течение первых семи дней проводить антигенные экспресс-тесты.

На сегодняшний день такие механизмы бескарантинных поездок Сингапур установил с 27 государствами, среди которых Австралия, Великобритания, Индонезия, Канада, Малайзия, некоторые страны Евросоюза, США и другие.

Теги
СингапурПандемия COVID-19
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