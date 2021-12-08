Как Сингапур добивается рекордных показателей по вакцинации

Сингапур стал одним из мировых лидеров по уровню вакцинации населения — на сегодняшний день почти 87% жителей страны ввели обе дозы препарата (что равно 96% тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья может быть вакцинирован). При этом стоит учесть, что прививки от COVID-19 разрешены лицам от 12 лет, и уже совсем скоро, по прогнозам, в январе-феврале 2022 года, иммунизация будет доступна и для детей от пяти до 11 лет.

Несмотря на такие высокие показатели, власти продолжают усложнять жизнь для тех, кто по собственным соображениям отказывается от вакцин. Примерно месяц назад было объявлено, что тем местным гражданам или постоянно проживающим на территории страны иностранцам, которые встали на путь отказа от вакцинации, правительство с 8 декабря 2021 года перестает оплачивать лечение как самого заболевания от этого вируса, так и осложнений, вызванных им. Единственная оговорка касается детей до 12 лет и лиц, которым вакцина не разрешена по медицинским показаниям, — они по-прежнему могут рассчитывать на субсидии.

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Как пояснил министр здравоохранения Он Е Кун, подобные меры связаны с тем, что именно на невакцинированных приходится основная доля пациентов, которым нужно дорогостоящее лечение, места в палатах интенсивной терапии, уход персонала и прочее. И именно за счет них система здравоохранения Сингапура в последнее время подвергается тяжелейшей нагрузке. Например, больницы испытывают острый кадровый дефицит, особенно младшего медперсонала. В основном позиции медсестер занимают представительницы стран Юго-Восточной Азии, которые и до пандемии долго не задерживались в Сингапуре, рассматривая это место как площадку для того, чтобы перебираться в Европу, Канаду или США. А сейчас, когда значительно выросла нагрузка на медперсонал, когда границы для новых сотрудников закрыты, республика впервые за 20 лет столкнулась с подобным кадровым дефицитом. Некоторые больницы предлагают даже денежные вознаграждения, доходящие до $8,7 тыс., за привлечение младшего медперсонала. Быть готовым заплатить Чтобы люди наглядно понимали, во сколько им может обойтись лечение от COVID-19, Минздрав опубликовал средний чек на медицинские услуги. При неблагоприятном развитии ситуации, когда человек попадает в реанимацию, средний счет составит примерно $18,5 тыс. Сюда входит пребывание в палате интенсивной терапии, использование специального оборудования, курс антиковидной терапии. Правда, граждане и иностранцы, имеющие статус постоянного жителя, все же смогут воспользоваться накопительной системой социального страхования — в таком случае сумма сократится до $1,5–3 тыс. Коммерческие страховые компании, как мне пояснили в Great Eastern (одна из крупнейших местных страховых организаций), также продолжат оказывать финансовую поддержку своим клиентам вне зависимости от их статуса вакцинирования. Другой статьей расходов для невакцинированных жителей страны, которая может появиться в случае инфицирования коронавирусом, станет направление в специальные изоляционные центры. Пребывание там в течение семи дней — минимального срока карантина — обойдется в $3,3 тыс.

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Уточню, что в Сингапуре вся система здравоохранения платная и любые медицинские услуги, вплоть до вызова скорой помощи, жители оплачивают самостоятельно. Однако в апреле прошлого года власти пошли на исключительный шаг, объявив, что будут покрывать все расходы, связанные с коронавирусом. Новая жизнь с вакцинами Стоит также отметить, что Сингапур уже не первый день живет с дифференцированным подходом для вакцинированных и в середине августа межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 объявила о переходе к "новой реальности" — начали действовать различные социальные ограничения в зависимости от статуса вакцинации. Так, в самом начале правительство разрешило питаться в кафе и ресторанах, заниматься в спортивных залах только при наличии двух вакцин. Потом невакцинированным жителям запретили входить в крупные торговые центры, кроме продовольственных магазинов и аптек; посещать кинотеатры, большинство концертных площадок; а сейчас уже и ходить в гости, собираться компаниями. С января будущего года выйти на работу смогут только те, кто прошел полный курс иммунизации, имеет медотвод или же перенес коронавирусную инфекцию в последние 270 дней. В противном случае человек должен делать ПЦР-тесты за свой счет, а работодатель вправе отправлять таких сотрудников в неоплачиваемые отпуска и даже увольнять. С другой стороны, еще несколько месяцев назад это казалось почти фантастикой, но местные власти даже начали открывать границы для иностранных путешественников и разрешать местным жителям посещать некоторые страны. Делается это в рамках так называемых коридоров для вакцинированных путешественников. За последние пару месяцев такие механизмы Сингапур установил с Австралией, Великобританией, Индией, Индонезией, Малайзией, большинством стран Евросоюза, Республикой Корея, Канадой и США. Это означает, что въехать в Сингапур можно при наличии вакцины, одобренной Всемирной организацией здравоохранения, и отрицательного результата ПЦР-теста. Самое главное — никакого десятидневного карантина. Правда сейчас из-за обнаружения нового штамма "омикрон" правила были немного ужесточены: после прибытия в страну каждый день в течение семи дней нужно делать антигенные экспресс-тесты, причем на третий и седьмой день требуется посещение специального центра, где будет также проведено такое исследование. Станет ли ревакцинация обязательной Кампания по ревакцинации стартовала здесь в сентябре, на сегодняшний день третий укол уже сделали 27% жителей страны. Первыми бустерные дозы стали получать наиболее уязвимые социальные категории — лица от 60 лет и старше. Сейчас программа расширена для всех остальных, у кого с момента второго укола прошло уже пять месяцев.

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