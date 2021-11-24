QR-коды, погромы и вакцинация: что несет с собой новая волна пандемии в Европе

Новая волна пандемии коронавируса захлестнула страны ЕС, вынудив власти вводить новые антиковидные ограничения, что уже привело к быстрому росту социальной напряженности и акциям протеста. В этой ситуации Брюссель настаивает на продолжении максимально широкой вакцинации граждан сообщества, включая активное применение третьей бустерной дозы и расширение вакцинации детей. Институты ЕС при этом молчаливо одобряют жесткие действия полиции по подавлению беспорядков. Специалисты, твердя о важности прививочной кампании, отмечают, что власти государств неверно интерпретировали роль широкой вакцинации, что не позволило избежать начала новой волны пандемии, а данные населению ложные обещания привели к общественной фрустрации и рискам социальной нестабильности.

В большинстве стран ЕС, где на данный момент двумя дозами вакцинированы порядка 76% взрослого населения, с середины осени происходит быстрый рост числа заражений СОVID-19, сопоставимый с уровнем первой волны. В то же время показатель госпитализации и смертности остается в разы ниже, чем во время первой и второй волн пандемии. Протесты со стрельбой

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В Бельгии, Нидерландах и в заморском департаменте Франции на острове Мартиника за последние дни прошли многотысячные акции протеста против антиковидных ограничений. Все манифестации закончились столкновениями с полицией, которая использовала водометы и слезоточивый газ, — демонстранты в ответ забрасывали стражей порядка бутылками, камнями и петардами. В Роттердаме полицейские были даже вынуждены открыть по протестующим огонь на поражение — несколько человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Показательно, что в протестах участвовала не какая-то одна социальная группа. Там были люди из разных слоев общества, разных возрастов и самых разных политических взглядов — от выходцев из мигрантских кварталов до националистов. Лозунги также отличались, но чаще всего мелькало слово "свобода" на английском, французском, голландском и немецком языках. Протесты смело можно назвать интернациональными.

Описание Акция протеста против антиковидных ограничений в Бельгии, 21 ноября 2021 года © AP Photo/Olivier Matthys

В беседе со мной в ходе разрешенной части акции в Брюсселе протестующие разными словами говорили одно и то же: они больше не верят в локдаун и вакцинацию и требуют отмены новых санитарных ограничений, которые, по их словам, лишь "вредят бизнесу и разрушают жизнь простых людей". QR-коды и обязательная вакцинация Однако никаких шансов на это в Европе сейчас нет. Напротив, QR-коды получают все более широкое распространение, а ограничений для невакцинированных людей становится все больше. Дальше всех в этом направлении пошла Австрия: с 15 ноября здесь введен локдаун для непривитых граждан — они смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Еще с 8 ноября непривитые перестали посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отели. Открыты эти общественные заведения только для обладателей сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие COVID-19.

Описание Пустая улица в Вене после введения локдауна для непривитых граждан, 22 ноября 2021 года © AP Photo/Lisa Leutner

Для посещения массовых мероприятий введена система "2П+", которая подразумевает, что человек должен быть не только привит либо иметь иммунитет после перенесенной болезни, но и иметь при себе свежий отрицательный ПЦР-тест. Власти многих других стран ЕС, включая Бельгию, где находятся институты ЕС, активно изучают этот опыт, готовясь ввести аналогичные нормы, если переломить ситуацию не удастся. Подобная система уже активно внедряется, например, в Германии.

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Таким образом, вакцинация фактически становится обязательной, хотя этого никто не декларирует. Более того, система "2П+" — словно признание на административном уровне, что вакцинация не дает гарантий остановки распространения вируса и вакцинированные могут оставаться его переносчиками. Ошибочный сигнал Как сказал мне бельгийский вирусолог Леон Мелле, "вакцины продолжают демонстрировать свою эффективность, радикально снижая количество смертельных случаев и тяжелых форм болезни". "Они вдвойне важны сейчас, осенью, когда распространяется обычный грипп, и втройне — для лиц, имеющих уязвимость к вирусу, в частности людей преклонного возраста, — сказал он. — Увы, вакцинированные люди не перестают быть переносчиком болезни. Таким образом, изначальный призыв (руководства Евросоюза — прим. ТАСС) к вакцинации для скорейшего возвращения к нормальной жизни оказался неудачным — у многих людей он вызвал ощущение, что вакцина делает их неуязвимыми для болезни и освобождает от необходимости носить маски и соблюдать другие барьерные правила". Этот подход проявился не только на уровне отдельных людей. Например, в октябре власти северного федерального региона Бельгии — нидерландскоязычной Фландрии, где проживает 60% населения страны, приняли решение начать поэтапный отказ от ношения масок в помещениях, мотивируя это тем, что в регионе к октябрю полностью вакцинировались 90% жителей в возрасте старше 18 лет. Этим планам не суждено было сбыться — уже к 1 ноября быстрое распространение вируса вынудило правительство королевства начать новое ужесточение санитарных мер. Позиция Брюсселя Новая волна пандемии в странах Евросоюза на фоне высокого уровня вакцинации населения не говорит о неэффективности прививок против коронавируса, они по-прежнему остаются единственным научно обоснованным методом борьбы с пандемией, считает представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Описание Вакцинация в Бельгии © AP Photo/Francisco Seco

"Наша стратегия остается неизменной, несмотря ни на что, и она определяется тремя словами — вакцинировать, вакцинировать и вакцинировать", — заявил он 22 ноября на брифинге в Брюсселе. "У нас есть ясные цифры, что чем больше вакцинаций, тем ниже уровень госпитализации, тем ниже уровень смертности", — подчеркнул он, отметив, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в настоящий момент изучает возможность вакцинации детей до десяти лет существующими вакцинами. Он отказался комментировать ужесточение санитарных мер в разных странах ЕС, отметив, что санитарная политика определяется на национальном, а не на европейском уровне.

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В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в ЕС "уже вакцинированы двумя дозами 76% взрослых граждан". "Мы должны продолжать вакцинацию, мы также должны использовать бустеры или третьи дозы", — продолжила она. По словам Спинант, таким образом, "если учесть вакцинированных детей, сейчас полностью вакцинированы примерно две трети всего населения Евросоюза". "Это означает, что еще остается треть граждан ЕС, это множество европейских граждан, которые остаются не вакцинированы. Вирус быстро распространяется в этой среде, мутирует, что ведет к появлению новых вариантов вируса", — сказала она. В поддержку полиции Критиковать жесткие действия полиции при разгоне протестов Еврокомиссия не собирается. По словам Спинант, применение полицией силы в отношении протестующих против антиковидных ограничений в Евросоюзе могут оценивать только власти стран ЕС, которые обязаны не допускать уличных беспорядков. "Право на проведение манифестаций — это фундаментальное право граждан, но насилие на улицах неприемлемо. Обязанность национальных властей стран ЕС — обеспечивать правопорядок", — заявила Спинант.

Описание Полиция во время акции протеста против антиковидных ограничений в Бельгии, 21 ноября 2021 года © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

"Поскольку Еврокомиссия не присутствовала на месте [беспорядков] и не является полицейской организацией, она находится не в лучшем положении [чтобы комментировать действия полиции государств ЕС]. Я могу только сказать, что мы придерживаемся ряда принципов, в частности права на мирные манифестации, общего соблюдения фундаментальных прав граждан и пропорциональности любых ответных действий силами правопорядка. Однако поддержание общественного порядка находится строго в компетенции национальных властей [государств ЕС], находится под надзором национальных судов, и Еврокомиссия находится не в лучшем положении, чтобы давать конкретные комментарии", — сказал в свою очередь представитель Еврокомиссии Адальберт Янс. Лидеры тоже болеют От пандемии страдают все, включая полностью вакцинированных лидеров стран ЕС. Так, в понедельник стало известно, что премьер-министр Франции Жан Кастекс получил положительный результат теста на COVID-19. Он завершил полный курс вакцинации, получив две дозы препарата производства компании AstraZeneca, 19 июня 2021 года. До получения результатов теста, помимо участия в ряде рабочих совещаний во Франции, в понедельник утром Кастекс посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо. Позднее Де Кроо также объявил о позитивном результате своего ПЦР-теста и был вынужден уйти на самоизоляцию.

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