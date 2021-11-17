Локдаун для непривитых и ПЦР для остальных: Австрия борется с ростом заражений COVID-19

Австрийские власти на фоне чрезвычайно высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией ввели с 15 по 24 ноября локдаун для жителей страны старше 12 лет, не вакцинированных или не переболевших COVID-19. Эта мера не изменила адаптировавшийся к пандемии уклад общественной жизни в Австрии, но вынудила граждан в спешном порядке записываться на вакцинацию. Новые ограничения затронули и привитых российскими вакцинами, правда, для них нашелся выход из ситуации. Ужесточение правил для непривитых затронуло порядка 2 млн жителей при населении Австрии в 8,9 млн человек. Посещать общественные заведения теперь разрешено только обладателям сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П": привитым или переболевшим. Причем с момента полной иммунизации должно пройти не более девяти месяцев, а с момента выздоровления — не более шести месяцев.

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Локдаун стал дополнением к уже существовавшим ограничениям для непривитых. В частности, с 8 ноября правительство Австрии фактически запретило допуск непривитых в развлекательные и культурные заведения: они не могут поесть или выпить в кафе и ресторане, сходить в салон красоты, посетить фитнес-центры, кино, театры и даже заселиться в отель. Невакцинированным теперь разрешено выходить из дома только в нескольких случаях: за покупками в супермаркет, в аптеку, на работу, учебу, к врачу или на прогулку. Выборочные проверки В целом новая мера для тех, кто не привился, никак не сказалась на социальной активности жителей Австрии. Обстановка на улицах говорит сама за себя: "локдауна не видно, а он есть". Торговые центры, бары, музеи по-прежнему полны людей, в некоторые из них даже выстраиваются очереди. Это связано с тем, что большая часть населения все же иммунизирована от COVID-19. Так, к настоящему моменту число полностью вакцинированных приближается к 6 млн человек — превышает 70% подлежащего добровольной вакцинации населения. За соблюдением локдауна взялась следить полиция. Она проводит выборочные проверки документов. Так, если у человека нет на руках сертификата о вакцинации или о перенесенной болезни, то ему грозит штраф до €500. В случае сопротивления проверке его размер может достигать €1 450. Например, в первый день локдауна документы были проверены почти у 15 тыс. человек, среди них было выявлено 120 нарушителей. Наряду с полицией полномочиями по контролю за выполнением антикоронавирусных требований наделили персонал торговых центров, баров, музеев — проверяют у посетителей наличие соответствующих сертификатов. Недобросовестного предпринимателя в случае обслуживания непривитых могут оштрафовать на €3 600. "Мы проверяем документы у покупателей, которые переступают порог нашего магазина. Все, кто подвергся проверке, пока имели необходимые сертификаты. Думаю, что непривитые вряд ли в такой ситуации будут пытаться нарушить локдаун", — сказала мне представитель крупной торговой сети по продаже одежды в Вене. Выборочные рейды полиция устраивает и в барах. Сотрудники проводят проверки в основном в вечернее время суток, когда питейные заведения полны гостей. Подобный контроль почти не выявляет присутствие непривитых в кафе, поскольку иначе получить приличный штраф рискует хозяин заведения, который обслуживает нарушителя, пояснил мне один из венских рестораторов. Убытки для торговли В Палате экономики Австрии подсчитали, что локдаун для непривитых серьезно скажется на сфере торговли, которая теряет почти 35% клиентов. "Из-за этой меры специализированные магазины должны выставить за дверь около 35% потенциальных клиентов, что делает неизбежными высокие убытки", — отметил представитель бизнес-сообщества.

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Дополнительной проблемой является конкуренция с супермаркетами, ассортимент которых не ограничивается одними продуктами. "Непривитые могут купить в супермаркетах все необходимое — от стиральной машины и текстиля до игрушек, а специализированным магазинам пускать их нельзя. В итоге покупатели уходят, затраты на аренду и персонал остаются прежними. Это невыносимая ситуация", — признает предприниматель. Австрийская Торговая ассоциация на этом фоне ожидает убытков в сфере непродовольственной торговли в €350 млн только за одну неделю. В ассоциации уверены, что локдаун приведет к уходу покупателей в интернет-магазины, особенно в период рождественских праздников, который мог бы принести дополнительный доход. Предприниматели в связи с этим потребовали экономической помощи из-за снижения продаж. Для привитых "Спутником V" Введение локдауна для непривитых и повсеместного правила "двух П" осложнило жизнь вакцинированным российской вакциной "Спутник V". В Австрии такие люди считаются непривитыми. Если раньше им для допуска в кафе или другие заведения можно было иметь с собой результат теста на антитела, то сейчас такие тесты в стране перестали принимать. В Минздраве Австрии в ответ на мою просьбу прояснить вопрос, как быть этой категории людей при введении правила "двух П", сообщили, что привитые "Спутником V" при наличии достаточного количества нейтрализующих антител к новому коронавирусу могут сделать дополнительную прививку одной дозой зарегистрированных в Евросоюзе препаратов от компаний Pfizer или Moderna. В дальнейшем при себе необходимо иметь два сертификата — о наличии антител и одной европейской прививке. Наличие этих документов должно удовлетворять условиям австрийского правила для допуска в общественные заведения и поможет избежать локдауна.

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