Европейские страны из-за роста заболеваемости ковидом усиливают ограничения для непривитых

Подобным образом они рассчитывают подтолкнуть население к более активному участию в кампании по вакцинации и, как следствие, поскорее сформировать коллективный иммунитет.

В некоторых государствах также вводится обязательная вакцинация отдельных возрастных и профессиональных категорий населения.

ТАСС проанализировал ограничения, введенные в последнее время в государствах Европы.

Австрия

С 15 ноября в стране ввели локдаун для людей старше 12 лет, которые не были привиты или не переболели коронавирусной инфекцией. Это примерно 1,5-2 млн человек. Невакцинированным жителям разрешено выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Новые ограничения приняты из-за рекордного скачка заболеваемости - в последние недели ежедневно регистрируется почти 12 тыс. новых случаев заражения. Однако на этом фоне рассматривается возможность введения ограничений на выход из дома ночью даже для тех, кто прошел полный курс вакцинации (почти 6 млн из 8,9 млн человек, проживающих в Австрии).

Великобритания

В Великобритании завершился четырехмесячный период обязательной вакцинации всех сотрудников домов престарелых и тех, кто осуществляет уход за инвалидами. Соцработникам, которые не сделали прививки, не имея медотвода, грозит увольнение. Кроме того, на минувшей неделе принято решение об обязательной вакцинации сотрудников Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии, напрямую контактирующих с пациентами. Несмотря на то, что полный курс вакцинации прошли около 73% жителей Великобритании, заболеваемость в стране все еще высокая - в сутки регистрируют около 40 тыс. новых случаев.

Греция

Новые ограничения для непривитых граждан ввело на минувшей неделе правительство Греции: тех, кто не прошел вакцинацию, не пускают в банки, государственные учреждения, магазины промышленных товаров, рестораны и другие объекты общественного питания, развлекательные учреждения и парикмахерские, если у них нет отрицательного теста на коронавирус. До 5 тыс. евро увеличены штрафы для заведений, которые не соблюдают установленные меры, их работа также будет приостанавливаться на две недели. Заболеваемость в Греции сейчас достигла самого высокого уровня за пандемию. В стране полностью вакцинировано около 60% населения.

Дания

Власти Дании вновь ввели в действие ковид-паспорта, наличие которых требуется, в частности, для посещения кинотеатров, ночных клубов и ресторанов или мероприятий с участием более 2 тыс. человек. Эта мера введена сроком на один месяц и может быть продлена в зависимости от эпидемической ситуации. Действие таких сертификатов в Дании было прекращено в начале сентября, после чего заболеваемость вновь стала расти и в ноябре приблизилась к максимумам конца прошлого года.

Италия

Власти Италии рассматривают возможность введения обязательной ревакцинации сотрудников системы здравоохранения. В настоящее время персонал любых медицинских учреждений - единственная категория граждан в стране, на которую распространяется обязательная вакцинация. При этом практически повсеместно требуется наличие ковид-сертификатов, которые необходимы как на работе, так и в быту. В последние дни в Италии наблюдается рост числа заражений, который приближается к показателям летних месяцев. В стране ежедневно регистрируют более 7 тыс. новых инфицированных в сутки.

Нидерланды

В Нидерландах вновь стали действовать ранее отмененные ограничения - опять вступило в силу требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, восстановлена рекомендация по максимуму работать из дома. До начала декабря спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей. Все кафе, бары и рестораны, а также магазины, продающие товары первой необходимости, теперь должны закрываться в 20:00 по местному времени, а остальные магазины - в 18:00. В стране регистрируют более 16 тыс. случаев заражения в сутки, что является максимумом за пандемию. Полностью привиты около 74% жителей, ревакцинироваться пока предложено небольшой группе людей со слабой иммунной системой, в декабре такую возможность получать люди старше 80 лет.

Франция

Власти Франции до 31 июля 2022 года продлили действующий с конца мая переходный период после режима чрезвычайной санитарной ситуации. Он предполагает, в частности, что премьер-министр без согласования с парламентом может издавать декреты об ограничении перемещения граждан по территории страны и работы общественных заведений, а также вводить ограничения на транспорте. Для введения повторного режима самоизоляции или комендантского часа потребуется согласование с парламентом нового закона о введении режима чрезвычайной санитарной ситуации. До 31 июля будущего года продлено и действие санитарных пропусков, однако их применение может варьироваться в зависимости от уровня вакцинации, заболеваемости и загруженности реанимаций в том или ином регионе. При этом с 15 декабря будут деактивированы санитарные пропуска граждан старше 65 лет, которые не пройдут ревакцинацию. Заболеваемость во Франции в последние недели также растет, хотя и не такими значительными темпами, как в ряде других стран.