"Нас оставили без развлечений". Как жители Австрии переживают новый локдаун

ВЕНА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Локдаун в Австрии из-за рекордной заболеваемости COVID-19 лишил население возможности посещать развлекательные, культурные и питейные заведения. В остальном жители продолжают ходить на работу, по делам и на прогулки. Городские улицы днем не опустели полностью из-за жестких ограничений, сообщает во вторник корреспондент ТАСС.

Не остановилась жизнь и в Вене. Без изменений ходит общественный транспорт, продуктовые супермаркеты полны покупателей. Открыты табачные ларьки, газетные киоски и цветочные магазины. Витрины бутиков одежды сопровождены надписями о возможности оформления заказов онлайн. Работают кафе, которые предлагают блюда и напитки исключительно навынос. На улицах можно встретить людей, прогуливающихся со стаканчиками кофе или сидящих с фастфудом на скамейках.

Как обратила внимание в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудница отделения почты, "введенный локдаун по своей сути не стал настоящим локдауном". "Мы все ходим на работу, закрыты только бары и клубы. То есть нас оставили без развлечений, а трудовая жизнь осталась прежней", - отметила собеседница агентства, выразив непонимание ограничениями, в том числе для привитых от нового коронавируса. "Это может вызывать только злобу", - добавила она.

Город при этом покинули многочисленные туристы. В отелях остаются постояльцы, у кого до наступления локдауна были забронированы номера. Как рассказала корреспонденту ТАСС российская туристка Татьяна, Австрия стала доступна для туристов не из ЕС одной из первых в Европе, и поездка в эту страну была связана с надеждами хорошо провести время. "Рассчитывали поесть традиционного шницеля, походить по музеям. А в итоге неожиданно для себя попали на локдаун. Теперь довольствуемся кофе навынос, гуляем по паркам, архитектурой музеев вынуждены любоваться снаружи", - посетовала туристка.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии и для избежания коллапса в системе здравоохранения ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Эти меры оказались непопулярны в австрийском обществе, потому что власти еще летом обещали не вводить локдаун хотя бы для привитых, ведь, как утверждалось, пандемия для этой категории людей завершилась.