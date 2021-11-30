Япония пытается защитить свое "коронавирусное чудо": Токио вновь закрыл границы

Описание Международный аэропорт Токио, Япония © EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Японские телеканалы 30 ноября наперебой показывают опустевшие терминалы международных аэропортов, в которых самих репортеров больше, чем одиноких путешественников с правом на въезд в страну. Токио с этого дня вновь почти наглухо закрыл свои границы, надеясь тем самым спастись от проникновения коронавируса в новом варианте "омикрон", которому приписывается повышенная инфекционная опасность. Японская бюрократия обычно отличается неспешностью, однако нынешнее решение было принято стремительно. В минувшие выходные появились сообщения о выявлении "омикрона" во все новых странах Евросоюза, Канаде, Австралии и Гонконге, а уже в понедельник премьер-министр Фумио Кисида в первой половине дня вышел к журналистам в своей токийской резиденции и объявил о прекращении выдачи новых въездных виз гражданам всех без исключения государств и территорий планеты. Решение, по его словам, будет действовать до появления каких-либо успокоительных сведений о штамме "омикрон". Специалистам для изучения его свойств потребуется от двух-трех недель до месяца, пояснил премьер. "Эпидемия здесь прекратилась" До тех пор будут иметь право въехать в Японию только ее граждане, официально аккредитованные дипломаты или иностранцы, имеющие документы на длительное проживание в стране. Однако все они после прибытия из-за границы будут обязаны две недели провести в строжайшем карантине.

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В похожем режиме закрытых границ Япония, кстати, уже существовала со второй половины декабря 2020 года. Правда тогда эти меры страну не спасли: штамм "дельта" просочился через кордоны, вызвав мощный всплеск эпидемии в конце лета. Тем не менее некоторые успехи позволили в начале нынешнего ноября существенно ослабить ограничения — разрешили короткие командировки представителей зарубежного бизнеса, а также выдачу виз на длительное пребывание иностранным студентам и так называемым техническим стажерам, как здесь именуют рабочих из-за рубежа, занятых, в частности, в сельском хозяйстве и на стройках. Теперь связанная с "омикроном" угроза очередного прорыва инфекции заставила вновь отменить послабления. Однако это пока не меняет весьма благополучную ситуацию внутри самой Японии, где коронавирус серьезно отступил. "Да эпидемия здесь вообще прекратилась, если судить по нашим европейским меркам", — с некоторой завистью сказал мне на днях знакомый журналист, работающий на несколько газет в странах ЕС. Отставание иногда помогает Цифры говорят сами за себя — 29 ноября, например, в Японии с почти 126-миллионным населением было выявлено всего 83 новых случая заражения коронавирусом, за сутки умерли два человека с этим диагнозом. В отделениях интенсивной терапии с подключением к установкам ИВЛ и другой аппаратуре находится лишь чуть больше 40 пациентов на всю страну. COVID-19, конечно, успел тяжело ударить по Японии — с начала наступления вируса здесь от последствий заражения умерли почти 18,4 тыс. человек. Тем не менее это несопоставимо с ситуацией во многих других странах. Японские специалисты считают, что местное "коронавирусное чудо" вызвано сочетанием многих факторов — иногда случайных, а иногда вполне закономерных. Известный в стране вирусолог и специалист по инфекционным болезням профессор Кадзухиро Татэда, к примеру, полагает, что в чем-то помогло и позднее начало иммунизации населения.

"Поначалу мы сильно отставали по масштабам вакцинации от таких стран, как Великобритания, Израиль, Сингапур, — говорит эксперт. — Появление более опасного дельта-штамма коронавируса совпало там с естественным массовым ослаблением иммунитета после прививок, что привело к новому взрывному росту числа заражений. Япония же из-за отставания смогла встретить эту волну большим количеством только что вакцинированных с максимальным уровнем иммунитета". Маски носят почти все Профессор указывает и на то, что после заминки вначале в Японии удалось все же стремительно нарастить масштабы иммунизации населения. В июле — сентябре были практически разом привиты более 40 млн человек в возрасте до 65 лет; более пожилые граждане вакцинированы если не полностью, то также близко к этому числу. По состоянию на 29 ноября две прививки американо-германским препаратом Pfizer или чисто американской Moderna уже получили почти 77% населения Японии. "Свою роль, — продолжает профессор, — сыграло и то, что значительная часть жителей Японии даже после двух прививок продолжает с опаской относиться к перспективе новых заражений, массово носит маски, принимает базисные меры защиты от коронавируса". Я могу подтвердить это и на основе личных наблюдений — в магазинах, метро, разного рода учреждениях и в банках Токио практически невозможно увидеть человека с открытым лицом. Изредка они попадаются на улицах, но и такой публики здесь ничтожно мало. Как правило, это очень пожилые, зачастую рассеянные люди, лихие юноши, считающие, что им море по колено, или, совсем изредка, словно спешащие на свидания девушки и опасающиеся размазать маской тщательно нанесенную косметику. Схватка не завершена При всем этом профессор Кадзухиро Татэда допускает, что некоторый массив коронавирусной инфекции в варианте дельта-штамма мог самоликвидироваться в Японии. Ведущие к этому мутации, отмечает он, явно имеют место. Частичная самоликвидация дельта-штамма в сочетании с массовой вакцинацией и давно выработанной привычкой населения носить маски стали сейчас еще одним фактором сокращения числа заражений, считает эксперт.