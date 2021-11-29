"Единственно верное решение". Зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Зимние Всемирные студенческие игры, которые должны были пройти в швейцарском Люцерне в середине декабря, были отменены. Причиной этому стал новый штамм коронавируса и экстренно введенные ограничения на въезд иностранцев.

Изначально Игры в Швейцарии должны были пройти в январе этого года, однако решением Международной федерации университетского спорта (FISU) осенью 2020 года они были перенесены на неопределенный срок. В конце ноября 2020 года было принято решение провести соревнования с 11 по 21 декабря 2021-го. В шести швейцарских кантонах должны были пройти соревнования в 60 дисциплинах по биатлону, хоккею, фристайлу, шорт-треку, конькобежному спорту, сноуборду, керлингу, фигурному катанию, лыжным гонкам, горнолыжному спорту и лыжному ориентированию. Планировалось, что в Люцерне выступит около 1,6 тыс. студентов из более чем 540 университетов и 50 стран мира.

Однако ситуация резко поменялась после появления в мире омикрон-штамма коронавируса. Изначально он был выявлен на юге Африки и, по словам специалистов, распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, выявленные в период пандемии, а также негативно влияет на эффективность вакцин. Из-за него на днях Израиль на две недели запретил въезд иностранцам, а в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что его страна с 30 ноября также закрывает границы для иностранных гостей.

Ввела ограничения, хоть и не для всех, и Швейцария. Власти этой страны с начала недели обязали граждан Чехии, Нидерландов, Египта и Малави не только сдавать тесты на коронавирус, но и проходить обязательный 10-дневный карантин. Также Швейцария запретила авиасообщение с ЮАР и рядом других стран юга Африки, а из Гонконга, Израиля и Бельгии в Швейцарию могли попасть только швейцарцы, едущие на родину, или люди с видом на жительство в этой стране.

"Деньги за проживание на Универсиаде должны вернуть"

В понедельник днем об отмене Универсиады сообщил источник ТАСС. "Универсиада отменена по причине недавно обнаруженного штамма коронавируса "омикрон", - сказал источник. - Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться".

Позднее информацию источника подтвердила и пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии. Для многих решение об отмене Универсиады стало неожиданным, о чем рассказал ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.