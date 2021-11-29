"Единственно верное решение". Зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Зимние Всемирные студенческие игры, которые должны были пройти в швейцарском Люцерне в середине декабря, были отменены. Причиной этому стал новый штамм коронавируса и экстренно введенные ограничения на въезд иностранцев.
Изначально Игры в Швейцарии должны были пройти в январе этого года, однако решением Международной федерации университетского спорта (FISU) осенью 2020 года они были перенесены на неопределенный срок. В конце ноября 2020 года было принято решение провести соревнования с 11 по 21 декабря 2021-го. В шести швейцарских кантонах должны были пройти соревнования в 60 дисциплинах по биатлону, хоккею, фристайлу, шорт-треку, конькобежному спорту, сноуборду, керлингу, фигурному катанию, лыжным гонкам, горнолыжному спорту и лыжному ориентированию. Планировалось, что в Люцерне выступит около 1,6 тыс. студентов из более чем 540 университетов и 50 стран мира.
Однако ситуация резко поменялась после появления в мире омикрон-штамма коронавируса. Изначально он был выявлен на юге Африки и, по словам специалистов, распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, выявленные в период пандемии, а также негативно влияет на эффективность вакцин. Из-за него на днях Израиль на две недели запретил въезд иностранцам, а в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что его страна с 30 ноября также закрывает границы для иностранных гостей.
Ввела ограничения, хоть и не для всех, и Швейцария. Власти этой страны с начала недели обязали граждан Чехии, Нидерландов, Египта и Малави не только сдавать тесты на коронавирус, но и проходить обязательный 10-дневный карантин. Также Швейцария запретила авиасообщение с ЮАР и рядом других стран юга Африки, а из Гонконга, Израиля и Бельгии в Швейцарию могли попасть только швейцарцы, едущие на родину, или люди с видом на жительство в этой стране.
"Деньги за проживание на Универсиаде должны вернуть"
В понедельник днем об отмене Универсиады сообщил источник ТАСС. "Универсиада отменена по причине недавно обнаруженного штамма коронавируса "омикрон", - сказал источник. - Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться".
Позднее информацию источника подтвердила и пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии. Для многих решение об отмене Универсиады стало неожиданным, о чем рассказал ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.
"Это ожидаемо абсолютно не было. Все шло нормально, они написали, что это из-за "омикрона". Мне сейчас звонят из других стран, все отрицательно восприняли эту новость, так как команды готовились, огромная работа была проведена всеми национальными федерациями", - сказал Сейранов.
Разумеется, к этому времени на подготовку было потрачено и немало материальных средств, отметил Сейранов. "Была проведена двойная, а то и тройная работа: вбивание данных, подгрузка сертификатов. Были оплачены невозвратные билеты. Оплачено было проживание, но обещают, что деньги за него вернут", - сообщил он.
Готовились к Универсиаде мужская и женская сборные России по хоккею. "Очень жаль, что Универсиаду отменили - это всегда большой праздник, незабываемый турнир для всех команд-участниц, - сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. - Конечно, спортсмены и тренеры огорчились, они мечтали поехать в Швейцарию и бороться там за самые высокие места, но ничего не поделать. Увы, пандемия диктует свои условия, вспышки ковида и ограничения все еще не дают спортивному миру вернуться к полноценному соревновательному ритму. Я знаю, что в Швейцарии очень хотели провести Универсиаду, но раз принято такое решение, значит, другого выбора просто не было".
"Россия могла бы принять Универсиаду вместо Швейцарии"
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что отмена Универсиады не должна повлиять на подготовку российских спортсменов к другим соревнованиям. "Уверен, наши спортсмены, которые планировали участвовать в Универсиаде, смогут в дальнейшем проявить свое мастерство на других крупных стартах. Отмена Всемирных студенческих игр не повлечет изменений в подготовке наших спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям текущего спортивного сезона", - отметил он.
"Выражаю признательность FISU и организационному комитету Игр в Люцерне за проделанную работу и максимально приложенные усилия по сохранению соревнований в 2021 году. Уверен, было очень непросто принять решение об отмене Универсиады, но, считаю, оно было единственно верным. Сейчас самое главное - обеспечить максимальную защиту здоровья спортсменов, тренеров и специалистов", - добавил Матыцин.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в свою очередь отметил, что Россия в теории могла принять соревнования после отказа от них Швейцарии.
"Теперь нужно либо переносить Универсиаду, либо оперативно искать замену для страны-хозяйки. Я думаю, что Россия в теории смогла бы принять эти крупнейшие соревнования. Опыт есть, объекты есть, периодически возникает желание у наших субъектов Российской Федерации провести такие масштабные соревнования. Но подобные вопросы решает и определяет министерство спорта", - отметил депутат.
В случае проведения Универсиады Россия наверняка была бы фаворитом в борьбе за лидерство в медальном зачете. На Играх 2019 года в Красноярске сборная России за четыре дня до завершения соревнований стала победителем зачета, побив также рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних Играх и превзойдя собственное достижение, установленное на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате. В Казахстане россияне выиграли 71 медаль (29 золотых, 27 серебряных, 15 бронзовых), в Красноярске - 112 (41-39-32).
Следующая зимняя Универсиада должна состояться в 2023 году в американском Лейк-Плэсиде. В августе того же года запланировано проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.