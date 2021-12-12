В Барнауле ликвидировали аварию, оставившую без тепла три многоэтажки

БАРНАУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Аварийные службы Сибирской генерирующей компании (СГК) устранили в Барнауле аварию на теплосетях, из-за которой жители трех многоквартирных домов остались в субботу без тепла и горячей воды. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба мэрии города.

"Ремонтные бригады СГК устранили повреждение теплосети по ул. Северо-Западная, 54. В настоящее время система заполнена, управляющие компании начали подключать к теплу жилые дома", - сообщила пресс-служба.

В субботу вечером на улице Северо-Западная в Барнауле из-за прорыва трубы произошел провал дорожного полотна с выходом воды на проезжую часть. Без отопления и горячего водоснабжения остались три многоквартирных дома. Температура воздуха в городе составляет около минус 10 градусов.