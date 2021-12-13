Экс-помощник Трампа отказался представить данные по расследованию по борьбе с пандемией

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро отказался сотрудничать с американскими законодателями, выясняющими, допустила ли администрация 45-го президента США Дональда Трампа ошибки в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC .

В ноябре комитет Палаты представителей Конгресса США, который проводит данное разбирательство, затребовал у Наварро документы. Ему была направлена соответствующая судебная повестка. От него потребовали передать материалы к 8 декабря, а также лично ответить на вопросы законодателей к 15 декабря.

Наварро ответил отказом на запрос комитета. Он сослался на то, что ранее получил указание от Трампа не раскрывать сведения, касающиеся работы предыдущей администрации США. Наварро подчеркнул, что по данному вопросу конгрессменам следует обращаться далее к адвокатам экс-президента.

В комитете в ответ заявили, что считают отказ Наварро выполнить указанные требования неправомерным. Законодатели отметили, что по-прежнему настаивают на выполнении запроса.

Члены комитета ранее утверждали, что Наварро мог давать ненадлежащие рекомендации Белому дому относительно закупок медицинских принадлежностей во время пандемии. Экс-глава Национального совета по торговле заявил журналистам, что считает данное расследование и отправку ему повестки "охотой на ведьм".

Указанный комитет был создан в прошлом году. Входящие в него законодатели выясняют, не допустила ли администрация Трампа серьезных ошибок при принятии мер по борьбе с пандемией, следовала ли она рекомендациям экспертов.