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Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды

В Татарском проливе ухудшились метеоусловия

ТАСС, 13 декабря. Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком, приостановлена из-за ухудшившихся погодных условий. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"С 06:00 (22:00 мск воскресенья) 13 декабря паромная переправа Ванино-Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", - говорится в сообщении.

Накануне спасатели объявили экстренное предупреждение в 13 районах Сахалинской области, где в течение ближайших суток ожидается снег и ветер до 24 м/с.

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РоссияХабаровский крайСахалинская область
Пандемия COVID-19
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