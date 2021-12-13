В детском саду в Приамурье восстановили температурный режим после проверки прокуратуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Руководство детского сада в поселке Архара в Амурской области устранило нарушения температурного режима в учреждении после вмешательства прокуратуры. Теплее стало и в нескольких жилых домах, в которых также было нарушено законодательство о теплоснабжении, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"После проверки прокуратуры нарушения устранены, в детском саду "Дюймовочка" и в квартирах [жилых домов] граждан температурный режим восстановлен", - говорится в сообщении.

По результатам проверки главе администрации района, руководителям ресурсоснабжающей, управляющей организации и заведующей детским садом внесены представления. Кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении заведующей дошкольным образовательным учреждением по статье 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей"), в отношении руководителя управляющей компании ООО "Архаринский заказчик" - по статье 7.23 КоАП РФ ("Нарушение режима обеспечения граждан коммунальными услугами").

Административные дела возбуждены в отношении ресурсоснабжающей организации ООО "Архаринская теплоснабжающая компания" и ее руководителя по статье 9.11 КоАП РФ ("Нарушение правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок").

Ранее сообщалось, что в детском саду "Дюймовочка" в поселке Архара температурный режим составлял от 13 до 16 градусов, что являлось нарушением. Кроме того, температурный режим не соответствовал нормативам в нескольких многоквартирных домах поселка.

Архара - поселок, расположенный в 230 км к юго-востоку от Благовещенска. В нем проживают 8,4 тыс. человек.