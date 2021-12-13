В прокуратуре считают, что нужны новые механизмы контроля для повышения безопасности шахт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новые меры по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий в области промышленной безопасности необходимо выработать для предотвращения гибели людей на угольных предприятиях. Такое мнение высказал в понедельник и.о. начальника управления Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев.
Проверки по обеспечению промышленной безопасности при угледобыче проводятся по поручению генерального прокурора России после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
"Представителям контрольно-надзорных органов, научного сообщества, профсоюзов, специалистам, практикам <...> выработать эффективные меры по осуществлению контрольно-надзорных и иных мероприятий, что позволило бы предотвратить гибель людей", - предложил Доржиев на заседании круглого стола по вопросам нормативно-правового регулирования промышленной безопасности и охраны труда в угольной отрасли.
Как подчеркнул Доржиев, проблемы безопасности на угольных предприятиях существуют во всех странах. Предотвращение аварий на шахтах является задачей мирового масштаба. Причинами трагедий в большинстве случаев становятся взрывы метана и угольной пыли, а также пожары, добавил он.