В прокуратуре считают, что нужны новые механизмы контроля для повышения безопасности шахт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новые меры по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий в области промышленной безопасности необходимо выработать для предотвращения гибели людей на угольных предприятиях. Такое мнение высказал в понедельник и.о. начальника управления Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Проверки по обеспечению промышленной безопасности при угледобыче проводятся по поручению генерального прокурора России после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

"Представителям контрольно-надзорных органов, научного сообщества, профсоюзов, специалистам, практикам <...> выработать эффективные меры по осуществлению контрольно-надзорных и иных мероприятий, что позволило бы предотвратить гибель людей", - предложил Доржиев на заседании круглого стола по вопросам нормативно-правового регулирования промышленной безопасности и охраны труда в угольной отрасли.

Как подчеркнул Доржиев, проблемы безопасности на угольных предприятиях существуют во всех странах. Предотвращение аварий на шахтах является задачей мирового масштаба. Причинами трагедий в большинстве случаев становятся взрывы метана и угольной пыли, а также пожары, добавил он.