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Последствия торнадо в США

Лукашенко направил соболезнования народу США в связи с жертвами торнадо

Президент от имени белорусского народа и себя лично направил слова поддержки родным и близким погибших

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования народу США в связи с жертвами торнадо, обрушившегося на штат Кентукки. Об этом сообщили в понедельник в пресс-служба белорусского лидера.

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"С чувством большой скорби в Республике Беларусь узнали о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных торнадо, который обрушился на Кентукки и ряд других штатов США", - говорится в послании.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил слова поддержки родным и близким погибших, а также их семьям, которые остались без крыши над головой. Он пожелал всем пострадавшим скорого преодоления последствий стихии и возвращения к обычному укладу жизни.

В субботу президент США Джо Байден одобрил объявление в Кентукки режима чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием и выделил штату помощь. Как заявил губернатор этого штата Энди Бешир, на его территории более 80 человек погибли из-за торнадо. Он допустил, что число жертв может превысить 100 человек.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАПоследствия торнадо в США
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