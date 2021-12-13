Что известно о последствиях торнадо в США

Сильнейший торнадо обрушился 11 декабря на штат Кентукки в США, больше всего пострадал город Мэйфилд, который находится на западе штата. Также стихия затронула Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Президент США Джо Байден назвал удары стихии крупнейшими в истории страны.

ТАСС собрал все, что известно о последствиях торнадо на данный момент.