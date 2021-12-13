Что известно о последствиях торнадо в США

Сильнейший торнадо обрушился 11 декабря на штат Кентукки в США, больше всего пострадал город Мэйфилд, который находится на западе штата. Также стихия затронула Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Президент США Джо Байден назвал удары стихии крупнейшими в истории страны.
ТАСС собрал все, что известно о последствиях торнадо на данный момент.
- Общее число погибших во всех затронутых стихией штатах превысило 90 человек.
- В городе Монетт (штат Арканзас) по меньшей мере два человека погибли, пятеро пострадали, еще 20 находятся под завалами после частичного разрушения дома престарелых.
- В Эдвардсвилле (штат Иллинойс) в результате частичного обрушения склада Amazon погибли шесть человек. По данным Fox News, всего в здании могли находиться от 50 до 100 человек.
- В Кентукки из-за торнадо погибли свыше 80 человек. Губернатор штата Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек.
- Бешир сообщил, что наибольший урон стихия нанесла городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. Под завалами могут находиться около 40 человек, всего на предприятии находились около 110 сотрудников.
- По словам представителя компании - оператора предприятия Боба Фергюсона, в результате инцидента на фабрике погибли восемь человек, еще столько же числятся пропавшими без вести.
- В Кентукки ввели режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию.
- Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что ликвидация последствий торнадо в Кентукки может занять несколько месяцев.
- В штатах Теннесси и Кентукки перебои с электричеством затронули более 200 тыс. человек.
- Президент США Джо Байден распорядился направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие от торнадо регионы страны. Позднее Байден выделил дополнительную помощь штату Кентукки.
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей из-за торнадо.