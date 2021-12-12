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Из-за вызванного торнадо обрушения склада Amazon погибли шестеро

Спасательная операция продолжается

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер сообщил в субботу, что в ходе вызванного торнадо частичного обрушения склада компании Amazon в городе Эдвардсвилл погибли шесть человек. Выступление губернатора транслировал телеканал CBS.

"Я с глубокой скорбью подтверждаю, что на данный момент шесть человек погибли. Один человек находится в больнице. Спасательная операция продолжается, - сказал он. - Это печальный для нас день".

По данным телеканала Fox News, в здании могли находиться от 50 до 100 человек.

Недавние торнадо привели к гибели в США более 80 человек. Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. Вызванные бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.

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