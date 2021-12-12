В США под завалами пострадавшей от торнадо фабрики могут находиться около 40 человек

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти городка Мэйфилд (штат Кентукки), где в результате мощного торнадо разрушена свечная фабрика, считают, что под завалами могут находиться около 40 человек. Об этом сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на коронера округа Грейвс Брэда Джонса.

В здании в момент разгула стихии работали примерно 110 сотрудников. "Судьба около 40 человек остается неизвестной", - сказал Джонс.

По словам городских властей, разрушены церкви, не функционирует водоснабжение, нет электричества.

Как ранее сообщил губернатор Кентукки Энди Бешир, в результате торнадо в штате погибли 70 человек и число жертв может вырасти до 100.