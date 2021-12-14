Губернатор Кентукки сообщил, что число жертв торнадо в штате возросло до 74

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 74 человека погибли в Кентукки в результате торнадо, обрушившегося на этот американский штат в ночь на 11 декабря. Не менее 109 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции в понедельник губернатор штата Энди Бешир.

Власти штата 12 декабря подтвердили смерть 64 человек. "Сейчас у нас 74 жителя Кентукки, которых мы потеряли <...>. Мы ожидаем, что число погибших будет расти, 109 жителей Кентукки теперь числятся пропавшими без вести", - сказал он.

Бешир также заявил, что число пропавших без вести и погибших, вероятнее всего, намного выше озвученных им на данный момент цифр. Торнадо, по словам губернатора, не ослабевали на протяжении 360 км и нанесли ущерб 120 округам штата.

11 декабря президент США Джо Байден одобрил введение в Кентукки режима чрезвычайной ситуации и выделил помощь, необходимую для ликвидации последствий торнадо. В спасательных мероприятиях задействованы 448 бойцов Национальной гвардии США, из них порядка 100 занимаются поиском жертв удара стихии. Сотни госслужащих работают над расчисткой дорог от стволов деревьев и мусора.