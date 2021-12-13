Российские телеканалы покажут передачи в память о Сергее Соловьеве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ряд российских телеканалов изменили сетку вещания, чтобы показать передачи с участием Сергея Соловьева или работы режиссера, умершего в понедельник в возрасте 77 лет.

"Он был абсолютно честен к кинематографу".

"Он был абсолютно честен к кинематографу". Андрей Эшпай — о Сергее Соловьеве

"Телеканал Рен-ТВ в связи с кончиной советского и российского кинорежиссера, сценариста и кинопродюсера Сергея Соловьева 13 декабря изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм "Асса", снятый кинорежиссером", - отмечено в сообщении пресс-службы канала.

Как сообщила пресс-служба телеканала "Россия-1", в эфир выйдет программа "Белая студия" с участием режиссера.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В школьные годы был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего начал работать на "Мосфильме". Соловьев снял трилогию "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), трилогию "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и другие фильмы.

С 1985 года преподавал во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм "Сто дней после детства"), премии Ленинского комсомола (1976), премии "Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).