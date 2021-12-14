Петр Верзилов и Сергей Смирнов требуют от суда исключить их из списка иноагентов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Издатель признанной в РФ СМИ-иноагентом "Медиазоны" Петр Верзилов и ее главный редактор Сергей Смирнов подали в суд иск с требованием исключить их из перечня иноагентов. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Леонид Соловьев.

"Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов и издатель этого СМИ Петр Верзилов подали иски с требованием исключить их из списка иноагентов", - сказал адвокат.

Ранее Минюст России включил Смирнова, Верзилова и два учрежденных ими юридических лица в реестр СМИ-иностранных агентов. Они обратились в Замоскворецкий суд Москвы с исками о признании этого решения незаконным. "В иске ответчиком указано Министерство юстиции РФ, заинтересованным лицом - Министерство иностранных дел России, поскольку именно это ведомство согласует включение в реестр иноагентов. Дата заседаний по искам пока не назначена", - отметил адвокат.