На Кубани в отстающих по вакцинации от ковида районах планируют ужесточить ограничения

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась в ходе заседания оперативного штаба во вторник поручил проработать дополнительные ограничительные меры для районов, отстающих по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее во вторник сообщалось, что общий процент выполнения плана по вакцинации от коронавируса в целом по краю составляет 75%. В Кавказском, Апшеронском, Динском и Курганинском районах план по вакцинации населения от ковида перевыполнен.

"Общий процент выполнения плана - 75% - не достигнут в 28 муниципальных образованиях. Игорь Галась предложил проработать дополнительные ограничения для граждан без QR-кодов в нескольких районах с самыми низкими показателями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как заявил в ходе заседания краевого оперштаба министр ГО и ЧС края Сергей Штриков, в районах края фиксируют нарушения масочного режима в местах массового пребывания людей: так, в Горячем Ключе масочный режим нарушают в МФЦ, в школе устного счета в Тимашевске преподаватели работают с детьми, не имея QR-кодов, без масок. Также, по его словам, нарушения выявлены в Анапе, Динском и Туапсинском районах.

"Если при проверке в следующий раз нарушения не устранят, попрошу посмотреть возможность закрытия указанных организаций. Особенно если это касается детей. Если эти организации не соблюдают санитарные требования, мы должны действовать более жестко. В МФЦ нужно провести служебную проверку, руководство привлечь к ответственности", - приводит пресс-служба слова Галася.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края планируют достичь планового показателя по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции в 80%, или 3,6 млн человек, к февралю 2022 года. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на вторник на Кубани за сутки выявили 769 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 109 166 случаев COVID-19, 84 474 пациента выздоровели и выписаны из больниц, не удалось спасти 9 383 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 109 жителей, на ЭКМО - 8.

Об ограничениях на Кубани

В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.