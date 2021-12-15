Корнеллский университет объявил о переносе экзаменов в онлайн-формат из штамма "омикрон"

ТАСС, 15 декабря. Администрация Корнеллского университета в городе Итака (штат Нью-Йорк, США) перенесла зимние экзамены в онлайн-формат и объявила красный код эпидемической опасности после обнаружения случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса среди студентов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба университета.

"Прошлым вечером команда нашей лаборатории по тестированию выявила следы крайне заразного омикрон-штамма во многих тестах [наших] студентов, получивших положительный результат в понедельник", - приводит пресс-служба слова президента университета.

С 14 декабря на основном кампусе университета также закрыты библиотеки и отменены студенческие мероприятия, отмечается в сообщении.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в США был зафиксирован в 1 декабря в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заражение омикрон-штаммом, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции.