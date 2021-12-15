В Тверской области восстановили энергоснабжение

ТАСС, 15 декабря. Электроснабжение потребителей в Тверской области, обесточенных ранее из-за непогоды, восстановлено. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго.

"Электроснабжение потребителей в Тверской области, обесточенных из-за непогоды, восстановлено, в Псковской области продолжаются работы по подключению около двух тысяч человек", - сказано в сообщении.

В понедельник было зафиксировано частичное отключение энергоснабжения в восьми районах Тверской области из-за повреждений линий электропередачи в связи с налипанием снега и образования наледи. Нарушение энергоснабжения произошло на территориях Торопецкого, Весьегонского, Нелидовского, Вышневолоцкого, Спировского, Бежецкого, Ржевского, Осташковского районов. Суммарно на этой территории проживают около 150 тыс. человек. Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения ранее остались населенные пункты в Псковской области, в которых проживают около 3 тыс. человек.