Без света частично остались жители восьми районов Тверской области

ТАСС, 13 декабря. Частичное отключение энергоснабжения зафиксировали в восьми районах Тверской области из-за повреждений линий электропередачи в связи с налипанием снега и образования наледи, сообщила в понедельник компания "Тверьэнерго".

"Аварийные бригады ведут восстановительные работы", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Нарушение энергоснабжения произошло на территориях Торопецкого, Весьегонского, Нелидовского, Вышневолоцкого, Спировского, Бежецкого, Ржевского, Осташковского районов. Суммарно на их территориях проживает около 150 тыс. человек. Количество населенных пунктов и жителей, находящихся в зоне отключения, уточняется.

По данным пресс-службы, в связи с ухудшением погоды на территории Тверской области с 02:00 13 декабря в "Тверьэнерго" введен особый режим работы. "В зоне риска - северные и юго-западные районы Тверской области. Снегопад сопровождается переходом температурных значений воздуха через нулевую отметку, что влечет образование сильной наледи и налипание снега на проводах линий электропередачи", - отметили в компании.

Для работы в условиях особого режима сформированы 175 бригад в составе 624 человек и 312 единиц спецтехники.