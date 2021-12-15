Прокуратура Швеции отпустила одного из двух задержанных по делу о столкновении судов

СТОКГОЛЬМ, 15 декабря. /ТАСС/. Шведская прокуратура отпустила одного из двух задержанных по делу о столкновении судов недалеко от берегов королевства в Балтийском море 13 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства в среду.

"Вечером 14 декабря прокуратура приняла решение об освобождении гражданина Хорватии, задержанного по подозрению в управлении судном в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах", - поясняется в сообщении. При этом в настоящее время в отношении этого человека остаются подозрения в грубой халатности при судоходстве.

Задержание подданного Великобритании продолжается, ранее прокуратура пояснила, что это не капитан судна. Он подозревается в управлении судном в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах, грубой халатности при судоходстве и в причинении смерти другому лицу при отягчающих обстоятельствах. "Во вторник прошли допросы двух подозреваемых и ряда членов экипажа британского судна. В остальном предварительное расследование продолжилось, были собраны журналы и сохранена другая информация об инциденте", - приводятся в сообщении слова прокурора Томаса Ульвмюра, который не позднее четверга направит запрос о заключении под стражу.

Два судна - британское Scot Carrier и датское Karin Hoej - столкнулись в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм в ночь на понедельник. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно перевернулось, тело одного из двух пропавших членов экипажа водолазы обнаружили позднее. Сигнал о столкновении поступил в Морскую администрацию Швеции от британского судна. По словам членов его команды, они слышали доносившиеся из воды крики, с судна была спущена резиновая лодка, однако найти упавшего за борт так и не удалось.