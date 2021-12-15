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Кабмин работает над расширением использования материнского капитала

Заместитель руководителя аппарата кабмина Ольга Кривонос отметила, что сейчас важно расширить использование существующих мер поддержки семей с детьми

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России прорабатывает возможность расширить использование материнского капитала, в том числе разрешить применять его для оплаты дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей. Об этом заявила во вторник заместитель руководителя аппарата кабмина Ольга Кривонос.

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Она отметила, что сейчас важно расширить использование существующих мер поддержки семей с детьми, в том числе это касается маткапитала.

"Правительством сейчас прорабатывается <...> законопроект в части поправки о расширении использования материнского капитала на дошкольное образование, использование [его] у индивидуальных предпринимателей", - сообщила Кривонос.

Кроме того, продолжила она, в Государственной думе планируется рассмотрение в I чтении законопроекта, распространяющего право использования маткапитала на отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на маткапитал имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на такую меру поддержки не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда РФ или МФЦ.

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