Пассажиропоток новых станций Большого метрокольца Москвы превысил прогнозный

"За первую неделю работы ими (станциями - прим.ТАСС) воспользовались 746 тыс. пассажиров, а пассажиропоток превысил 135 тыс. человек в сутки в рабочие дни. Это огромная, на самом деле, цифра, существенно выше той, что мы прогнозировали, потому что изначально мы рассчитывали выйти на показатель в 100 тыс. поездок только через три-четыре недели", - сказал Ликсутов.

По его словам, к новому участку Большого метрокольца у москвичей и гостей столицы с самого открытия был огромный интерес. "Но если в первые часы на станции частенько заходили просто посмотреть или сфотографировать, то уже к вечеру того же дня ими стали очень активно пользоваться", - продолжил заммэра. Он добавил, что станции с первого дня работы остаются популярным местом для создания контента в соцсетях. "Возможно, со временем по ним будут тоже ходить экскурсии как по классическим станциям в центре", - отметил Ликсутов.

Касаясь пассажиропотока, заммэра подчеркнул, что изначально новый участок проектировался с очень большим "запасом", и потому стремительный рост пассажиропотока не исчерпал все заложенные провозные мощности.

Что касается своеобразного "рейтинга" популярности станций нового участка, то, по словам заместителя мэра, наиболее востребованы у пассажиров имеющие пересадки на другие линии подземки и МЦД. "Но все же самой востребованной сейчас является "Каховская" с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую линию: ей воспользовались 151 тыс. пассажиров с момента запуска, на втором месте - "Кунцевская", откуда можно перейти на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии, ей воспользовались уже 141 тыс. пассажиров", - рассказал Ликсутов. На третьем месте по популярности среди пассажиров находится станция "Воронцовская" с переходом на Калужско-Рижскую линию - здесь проехали 95 тыс. пассажиров.

По словам заммэра Москвы, одно из преимуществ Большого метрокольца в близости новых станций к районам жилой застройки и крупным офисным центрам. "Ну, и плюс - в домах, находящихся рядом, растет стоимость квартир. Пусть последнее будет бонусом для тех, кто несколько лет был вынужден жить в непосредственной близости от строительства метро. Это было сложно, но город должен расти и развиваться", - отметил Ликсутов.

О Большом метрокольце

Новый участок Большой кольцевой линии от станции "Мневники" до станции "Каховская" протяженностью 21 км открылся 7 декабря и стал самой протяженной в истории столичной подземки дистанцией, запущенной одномоментно.