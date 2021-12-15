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Более 70% сочинцев привились от коронавируса

Всего в городе должны пройти вакцинацию 344 тыс. человек

СОЧИ, 15 декабря. /ТАСС/. Почти 72% жителей Сочи вакцинировалась от коронавируса, что позволяет сохранять контроль над санитарно-эпидемической ситуацией в городе, сообщил в среду в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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"В Сочи прививку от COVID-19 сделали уже 72% жителей. При строгом соблюдении ограничений режима повышенной готовности эти показатели помогают сохранять контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе", - написал глава города.

В городе функционируют более 30 пунктов вакцинации, организована надомная вакцинация ветеранов и инвалидов. Мобильные пункты выезжают на крупные предприятия, а пожилых граждан принимают без очереди.

Всего в городе подлежат вакцинации 344 тыс. человек. Ежедневно прививку делают около 1 тыс. граждан. Темпы вакцинации в Сочи одни из самых высоких в Краснодарском крае.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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